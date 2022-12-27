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Россия ищет возможность играть в футбол – РФС планирует уйти в Азию

rus.postimees.ee
Россия ищет возможность играть в футбол – РФС планирует уйти в Азию
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Фото: imago/Jan Huebner

Ожидается, что сегодня Российский футбольный союз примет решение о выходе из УЕФА переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Слухи о том, что Россия планирует покинуть Европу, ходили очень давно и лишь накануне получили подтверждение. Как начали сообщать СМИ, это решение должно быть принято сегодня, 27 декабря. Препятствий никаких нет, клубы Премьер-лиги проголосовали «за».

Такое решение связано с наложенными на Россию санкциями – с самого начала российского военного вторжения в Украину на страну-агрессора был наложен ряд санкций, в числе прочего спортсмены практически всех дисциплин не могут представлять страну на международных соревнованиях.

Футбол не стал исключением – Россия не принимала участия в чемпионате мира, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги Европы, Лиги чемпионов и Лиги конфедераций, национальная сборная отстранена от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

В поисках возможностей россияне решили выйти из организации и примкнуть к АКФ. Однако, по мнению экспертов, это решение является ошибочным.

«Реальность такова, что все знают «Ливерпуль», «Реал» и «Ювентус». Все знают Месси, Мбаппе и Бензема – вот звёзды футбола. Азиатских клубов не знает никто. Интереса к ним ноль. Если спросить любого человека на улице Москвы или Находки, то никто не назовёт футболиста, выступающего в азиатской Лиге чемпионов. С которыми нам предлагают играть», - пишет портал triymf.ru

Сейчас появилась новость о том, что Российский футбольный союз (РФС) перенёс голосование по этому вопросу. Это объяснили тем, что необходимо провести дополнительные консультации. Тем не менее, голосование по переходу состоится до конца этого года.

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