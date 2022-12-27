В среду, 28 декабря, с 10 часов утра и до конца рабочего дня для ремонта опасных дорожных выбоин в центре Таллинна для движения будет закрыт участок улицы Пронкси между улицами Гонсиори и Кундери.
Внимание, водители: в среду многим придется изменить привычный маршрут
Внимание, водители: в среду многим придется изменить привычный маршрут
Из-за переменчивых погодных условий на улице Пронкси образовались опасные дорожные выбоины, для ремонта дороги необходимо закрыть ее для движения.
Во время реорганизации движения нужно соблюдать указания временных знаков.
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