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Внимание, водители: в среду многим придется изменить привычный маршрут

rus.postimees.ee
Внимание, водители: в среду многим придется изменить привычный маршрут
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Улица Пронкси в Таллинне.
Улица Пронкси в Таллинне. Фото: Remo Tõnismäe

В среду, 28 декабря, с 10 часов утра и до конца рабочего дня для ремонта опасных дорожных выбоин в центре Таллинна для движения будет закрыт участок улицы Пронкси между улицами Гонсиори и Кундери.

Из-за переменчивых погодных условий на улице Пронкси образовались опасные дорожные выбоины, для ремонта дороги необходимо закрыть ее для движения.

Во время реорганизации движения нужно соблюдать указания временных знаков.

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