Они опасны для жизни: Samsung отзывает более 660 000 стиральных машин

Компания получила более полусотни сообщений, что их стиральные машины дымят, плавятся, перегреваются или загораются. Десять из этих инцидентов привели к материальному ущербу, а трое клиентов сообщили о вреде здоровью в результате отравления дымом.

Модели стиральных машин Samsung Super Speed ​​WA49B, WA50B, WA51A, WA52A, WA54A и WA55A отзываются. Они доступны в белом, черном, цвете шампанского и слоновой кости. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), в период с июня прошлого года по декабрь этого года было продано 663 500 таких машин.

«Потребители должны немедленно проверить, было ли обновлено программное обеспечение их стиральной машины, чтобы избежать риска, и если нет, немедленно прекратить использование стиральной машины до тех пор, пока программное обеспечение не будет обновлено», - говорится в сообщении CPSC.