В то время как Европа озабочена проблемой дискриминации женщин в правлениях крупных компаний, в Латвии наметилась новая проблема, возможно, уникальная для этой страны - здесь десятилетиями осуществляется тотальная дискриминация мужчин, что вытесняет их из образования, медицины и других профессий, пишет Dienas Bizness.
СМИ: в Латвии дискриминируют мужчин
По данным Центрального статистического управления, среди выпускников латвийских вузов наблюдается ярко выраженная гендерная диспропорция в пользу женщин.
В 2021 году дипломы латвийских вузов получили 5 156 мужчин и 9 551 женщина. Соответственно, из всех выпускников вузов в прошлом году только 35% были мужчинами.
В Латвии по-прежнему существуют и даже доминируют программы высшего образования, в которых преобладают либо только мужчины, либо только женщины.
Заметно преобладание женщин в сфере социальных услуг. В 2021 году только 2,7% получивших высшее образование в этом секторе были мужчинами. В 2021 году только 2,9% медсестер со степенью бакалавра составляли мужчины. Лишь очень небольшое число мужчин изучают такие важные для будущего Латвии профессии, как учитель, фармаколог или врач.
Зато мужчины составляют почти две трети (65,3%) всех обладателей университетских дипломов в области естественных наук, математики и информационных технологий.