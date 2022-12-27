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СМИ: в Латвии дискриминируют мужчин

rus.tvnet.lv/LETA
СМИ: в Латвии дискриминируют мужчин
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Учительница. Иллюстративное фото.
Учительница. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В то время как Европа озабочена проблемой дискриминации женщин в правлениях крупных компаний, в Латвии наметилась новая проблема, возможно, уникальная для этой страны - здесь десятилетиями осуществляется тотальная дискриминация мужчин, что вытесняет их из образования, медицины и других профессий, пишет Dienas Bizness.

По данным Центрального статистического управления, среди выпускников латвийских вузов наблюдается ярко выраженная гендерная диспропорция в пользу женщин.

В 2021 году дипломы латвийских вузов получили 5 156 мужчин и 9 551 женщина. Соответственно, из всех выпускников вузов в прошлом году только 35% были мужчинами.

В Латвии по-прежнему существуют и даже доминируют программы высшего образования, в которых преобладают либо только мужчины, либо только женщины.

Заметно преобладание женщин в сфере социальных услуг. В 2021 году только 2,7% получивших высшее образование в этом секторе были мужчинами. В 2021 году только 2,9% медсестер со степенью бакалавра составляли мужчины. Лишь очень небольшое число мужчин изучают такие важные для будущего Латвии профессии, как учитель, фармаколог или врач.

Зато мужчины составляют почти две трети (65,3%) всех обладателей университетских дипломов в области естественных наук, математики и информационных технологий.

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