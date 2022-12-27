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Лучшими теннисистками в парном разряде среди европейских спортсменов стали представительницы Эстонии

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Лучшими теннисистками в парном разряде среди европейских спортсменов стали представительницы Эстонии
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Кира Пашкова (слева) и Надежда Морозова.
Кира Пашкова (слева) и Надежда Морозова. Фото: Tennis Europe

Организация Tennis Europe выбрала лучших молодых игроков 2022 года и к чести нашей страны лучшими теннисистками в парном разряде стали представительницы Эстонии Кира Пашкова и Надежда Морозова.

Tennis Europe не проводила отдельных выборов лучших теннисистов в классе U12, иначе Пашкова могла бы претендовать там на первое место. А поскольку TE не делала рейтинговую таблицу для самой младшей группы, то и награждения не было. Лучшие спортсмены выбирались только в категориях U14 и U16 и лучшей в обоих классах стала чешка Алена Ковачкова.

А вот лучшую пару выбирали среди всех возрастных категорий и победительницами стали наши теннисистки Морозова/Пашкова. Их наградили за то, что они за сезон выиграли четыре турнира. Они выиграли турниры первой категории в Анталии (Турция), Ле Пассаже (Франция), Куфштайне (Австрия) и Санта-Понсе (Испания, остров Майорка). Ни в одной другой возрастной группе ни одна пара не заняла четыре первых места вместе.

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