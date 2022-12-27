В Ласнамяэ полиция поймала пьяного водителя автобуса

Автобус, который выехал из Таллинна в 11.15, принадлежит транспортной компании Tulisilm OÜ. По словам представителя компании Калева Таммемяги, в автобусе было около десяти пассажиров. Замещающий автобус довез их до места назначения.

Таммемяги подтвердил, что тот же водитель автобуса в девять часов утра выехал из Раквере в Таллинн. Употреблял ли он уже на тот момент алкоголь, выяснит начатое расследование.