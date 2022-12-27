Дежурный руководитель Центра надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны Марек Вяли сообщил вчера новостной программе «Актуальная камера», что нетрезвый водитель автобуса линии Таллинн-Раквере был пойман в Ласнамяэ. То есть он успел проехать по столице несколько километров.
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В Ласнамяэ полиция поймала пьяного водителя автобуса
В Ласнамяэ полиция поймала пьяного водителя автобуса
Автобус, который выехал из Таллинна в 11.15, принадлежит транспортной компании Tulisilm OÜ. По словам представителя компании Калева Таммемяги, в автобусе было около десяти пассажиров. Замещающий автобус довез их до места назначения.
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