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В Ласнамяэ полиция поймала пьяного водителя автобуса

Тоомас Херм
, журналист
В Ласнамяэ полиция поймала пьяного водителя автобуса
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Полиция. Фото иллюстративное
Полиция. Фото иллюстративное Фото: Tairo Lutter / Postimees

Дежурный руководитель Центра надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны Марек Вяли сообщил вчера новостной программе «Актуальная камера», что нетрезвый водитель автобуса линии Таллинн-Раквере был пойман в Ласнамяэ. То есть он успел проехать по столице несколько километров.

Автобус, который выехал из Таллинна в 11.15, принадлежит транспортной компании Tulisilm OÜ. По словам представителя компании Калева Таммемяги, в автобусе было около десяти пассажиров. Замещающий автобус довез их до места назначения.

Таммемяги подтвердил, что тот же водитель автобуса в девять часов утра выехал из Раквере в Таллинн. Употреблял ли он уже на тот момент алкоголь, выяснит начатое расследование.

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