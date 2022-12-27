Вт, 27.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Задержанного в Ласнамяэ пьяного водителя автобуса отправили за решетку

Существенно дополнено!
Тоомас Херм
, журналист
Задержанного в Ласнамяэ пьяного водителя автобуса отправили за решетку
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция. Фото иллюстративное
Полиция. Фото иллюстративное Фото: Tairo Lutter / Postimees

Сегодня, 27 декабря, суд приговорил водителя, который в нетрезвом виде управлял автобусом Таллинн-Раквере, к пяти суткам ареста и лишил его водительских прав на пять месяцев.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова сообщила, что вчера было обнаружено, что водитель автобуса находится в состоянии опьянения, которое позволяет начать производство о проступке.

Автобус, отправившийся вчера из Таллинна в 11.15 в сторону Раквере, смог проехать несколько километров, когда в столичном районе Ласнамяэ полиция остановила общественное транспортное средство и отстранила водителя от вождения.

Ключевые слова
Наверх