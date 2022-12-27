Сегодня, 27 декабря, суд приговорил водителя, который в нетрезвом виде управлял автобусом Таллинн-Раквере, к пяти суткам ареста и лишил его водительских прав на пять месяцев.
Для подписчиков
Задержанного в Ласнамяэ пьяного водителя автобуса отправили за решетку
Существенно дополнено!
Задержанного в Ласнамяэ пьяного водителя автобуса отправили за решетку
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова сообщила, что вчера было обнаружено, что водитель автобуса находится в состоянии опьянения, которое позволяет начать производство о проступке.
Ключевые слова