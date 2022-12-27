Фото и видео ⟩ Рождественским чудом для фотографа-любителя стало северное сияние

«Это, наверное, четвертый раз за год, когда мне удалось его поймать. Но вчера зрелище было особенно ошеломляющим и даже видимым невооруженным глазом», - сказал Листов Postimees. «Как правило, вы не можете увидеть их своими глазами, а только через объектив фотоаппарата».

В этом самом кадре запечатлен момент, когда небо заливало северное сияние, видимое даже невооруженным глазом:

Фото: Sergei Listov

«Как правило, северное сияние напоминает зарево над городом», - описал Листов. «Но это было огромнейшее счастье», - довольно рассказывал фотограф о вчерашнем событии.

В начале года Листов также скачал приложение, сообщающее о возможности увидеть северное сияние. «На самом деле, я проезжал мимо них гораздо чаще, чем видел. Прогнозы не всегда точны. Однако вчера все прошло очень хорошо. Это действительно большая рабочая победа для меня с моим хобби», - сказал Листов.

Он подчеркнул, что запечатлеть северное сияние в Эстонии непросто. - «Здесь они не такие интенсивные,» - пояснил Листов. Также у вас должна быть приличная камера - например, вчера он пытался сделать снимок на свой мобильный телефон (Samsung Galaxy S22 Ultra), но ничего не вышло. Однако с зеркальной камерой вся красота была прекрасно видна.

По словам Листова, фотограф, снимающий северное сияние, должен запастись терпением, потому что, например, часовая съемка потом может превратится в видео на 5-7 секунд. «Если присмотреться, некоторые кадры повторяются, бегут в обратную сторону, повернуты горизонтально. Если просто посмотреть на эту красоту, то можно и не заметить. Но это сделано для того, чтобы видео было длиннее и можно было всем насладиться. В оригинале было снято около 15 секунд видео, что заняло время с 18:00 до 22:00», - сказал Листов.