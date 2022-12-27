Точка еще не поставлена: комиссии предлагают Рийгикогу изменить Закон о компенсациях семьям

Председатель конституционной комиссии Эдуард Одинец сказал, что комиссия приняла единогласное решение не поддерживать принятие закона в неизмененном виде. «Члены комиссии пришли к выводу, что предложение, на которое ссылается президент, противоречит Конституции. По этой причине закон следует изменить, – сказал он и добавил, что завтра комиссия по социальным делам приступит к обсуждению необходимых поправок. – По словам членов конституционной комиссии, все фракции заинтересованы в максимально быстрых принятии и реализации закона».

Председатель комиссии по социальным делам Хельмен Кютт сказала, что большинство членов комиссии также не поддержали принятие закона в неизменном виде. Завтра комиссия обсудит поправки к закону.

Кютт отметила, что вступая в брак, все мы надеемся, что не расстанемся, а сыграем золотую свадьбу и вместе вырастим детей. К сожалению, так получается не всегда. «Поэтому необходимо четкое понимание, каким образом пособие для многодетных семей влияет на размер алиментов и влияет ли вообще в случае судебных разбирательств, возникающих при распадении семей, в которых воспитываются дети от разных браков, – отметила она. – Также необходимо обеспечить равное обращение в отношении больших и маленьких семей».

Согласно не провозглашенному президентом Закону о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям, Закон о семье и в Закон о трудовом договоре (703 UA), с 1 января пособие на первого и второго ребенка будет повышено с 60 до 80, а пособие на ребенка родителя-одиночки – с 19,18 до 80 евро в месяц. Пособие многодетным семьям, где воспитывается от трех до шести детей, будет повышено с 300 до 650 евро в месяц, для семей, где воспитывается от семи детей, с 400 до 850 евро в месяц. Закон предусматривает, что с 1 мая 2024 года пособие по многодетности будет индексироваться по пенсионному индексу.

Рийгикогу снова рассмотрит непровозглашенный закон на внеочередной сессии пленарного заседания, которая начнется в среду в 9:00. В ходе обсуждения с докладами выступят представители конституционной комиссии и комиссии по социальным делам. Члены Рийгикогу смогут задать им по одному вопросу устно. Затем пройдут прения, в которых смогут выступить члены Рийгикогу, а также представители комиссий и фракций. После окончания прений пройдет голосование о принятии закона в неизмененном виде.