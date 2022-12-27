Точка еще не поставлена: комиссии предлагают Рийгикогу внести изменения в Закон о семейных пособиях

Председатель конституционной комиссии Эдуард Одинец сказал, что конституционная комиссия единогласно приняла решение не поддерживать принятие закона в неизменном виде. «Члены комиссии посчитали, что в предложении, на которое указал президент, есть противоречие с конституцией, в связи с чем закон должен быть открыт для внесения поправок, - сказал он и добавил, что завтра социальная комиссия рассмотрит необходимые изменения. - В конституционной комиссии мы увидели общее стремление фракций к скорейшему принятию и реализации закона».

Председатель Социальной комиссии Хельмен Кютт сказала, что большинство в социальной комиссии сегодня также не поддержало принятие закона в неизменном виде, а завтра его начнут менять.

Согласно закону о внесении изменений в Закон о семейных пособиях, Закон о семье и Закон о трудовом договоре, который не был провозглашен президентом, с 1 января пособие на первого и второго ребенка увеличится с 60 евро и пособие на ребенка в случае родителя-одиночки от 19,18 до 80 евро в месяц. Пособие для многодетной семьи увеличится с 300 до 650 евро в случае трех-шести детей и с 400 до 850 евро в месяц в случае семерых и более детей. Законом предусмотрено, что в 1 мая 2024 года семейные пособия будут автоматически индексироваться, как это происходит с пенсиями.