По сообщению Таллиннского аэропорта, самолет, следовавший из Таллинна в Хургаду, сегодня в полдень вернулся в Эстонию.
Самолет, следовавший из Таллинна в Египет, вернулся в Эстонию
Самолет, следовавший из Таллинна в Египет, вернулся в Эстонию
Самолет авиакомпании Smartlynx развернулся по техническим причинам примерно через полчаса после взлета.
В настоящее время ситуация урегулирована, и вскоре пассажиры смогут продолжить свое путешествие. «Новый самолет готов, и скоро пассажиры снова смогут последовать на борт», - сказала, пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаорг.