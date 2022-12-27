Самолет, следовавший из Таллинна в Египет, вернулся в Эстонию

Самолет авиакомпании Smartlynx развернулся по техническим причинам примерно через полчаса после взлета.

В настоящее время ситуация урегулирована, и вскоре пассажиры смогут продолжить свое путешествие. «Новый самолет готов, и скоро пассажиры снова смогут последовать на борт», - сказала, пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаорг.