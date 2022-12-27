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Самолет, следовавший из Таллинна в Египет, вернулся в Эстонию

Аймур-Яан Кескель
Самолет, следовавший из Таллинна в Египет, вернулся в Эстонию
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Cамолет SmartLynx
Cамолет SmartLynx Фото: Sander Ilvest

По сообщению Таллиннского аэропорта, самолет, следовавший из Таллинна в Хургаду, сегодня в полдень вернулся в Эстонию.

Самолет авиакомпании Smartlynx развернулся по техническим причинам примерно через полчаса после взлета.

В настоящее время ситуация урегулирована, и вскоре пассажиры смогут продолжить свое путешествие. «Новый самолет готов, и скоро пассажиры снова смогут последовать на борт», - сказала, пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаорг.

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