В большинстве точек общепита Харьюмаа и Таллинна есть недочеты по пожарной безопасности

Инспекторы Управления по надзору за безопасностью Северного спасательного центра Спасательного департамента проводили проверку пожарной безопасности с 1-го по 21-е декабря. Всего 78 развлекательных заведений и мест общепита соответствовали требованиям пожарной безопасности. Основные проверки касались безопасности путей эвакуации, состояния установок пожарной безопасности и первичных средств пожаротушения и знаний работников о том, как действовать в случае опасности.

В плане пожарной безопасности в 17 учреждениях все было хорошо, а в 61 учреждении имелись недостатки, что свидетельствует о том, что почти 80 процентов проверенных учреждений имели проблемы с выполнением требований пожарной безопасности. В 22 случаях зарегистрированы административные правонарушения по препятствованию эвакуации и невыполнению работ по техническому обслуживанию объектов пожарной безопасности.

«Хотя большинство недостатков, рассматриваемых по отдельности, не представляли непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, совокупное влияние нескольких недостатков и слабый уровень знаний персонала учреждений в области пожарной безопасности могут привести к несчастным случаям с тяжелыми последствиями», - сказал Антс Агураиуйа, советник службы надзора за безопасностью Северного спасательного центра, и добавил, что контрольные рейды обязательно будут продолжены для обеспечения безопасности посетителей.

Ану Вайкъярв, главный инспектор Управления по надзору за безопасностью Северного спасательного центра, заявила, что основным недостатком являются не проходящие должную проверку и обслуживание огнетушители. «Огнетушители были в большинстве учреждений, но они не проверялись и не обслуживались должным образом, потому что [владельцам] не было известно, что порошковые огнетушители должны проверяться раз в два года и обслуживаться каждые десять лет», - сказала Вайкъярв.