Бросил одежду с документами и исчез: страшная тайна 2019 года до сих пор не раскрыта

Известно, что через несколько дней после исчезновения Райво его одежду вместе с документами нашли на берегу реки Пярну.

«Этого человека вечером до темноты искали в окрестностях и на лодке в реке», - сказал руководивший поисками полицейский несколько лет назад.

Поиски продолжились и в следующие дни. Райво искали в реке как с помощью спасательного оборудования, так и гидролокатора.

К поискам привлекли и водолаза, но и это не дало результатов.

Насколько известно редакции, Райво до сих пор числится в рядах пропавших без вести, и соответствующую информацию также можно найти на странице Департамента полиции и погранохраны, где размещены данные пропавших без вести.

Пропавший Райво

Он ушел из дома в неизвестном направлении. Телефон с собой не взял.

Рост Райво около 180 см, у него худощавое телосложение.

На Райво были темно-синяя длинная куртка с меховым воротником, черные зимние брюки и темная спортивная шапка.