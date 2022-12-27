Бросил одежду с документами и исчез: страшная тайна не раскрыта с 2019 года

Известно, что через несколько дней после исчезновения Райво его одежду вместе с документами нашли на берегу реки Пярну.

Пропавший Райво. Фото: Erakogu

«Этого человека вечером до темноты искали в окрестностях и на лодке в реке», - сказал руководивший поисками полицейский.

Поиски продолжились и в следующие дни. Райво искали в реке как с помощью спасательного оборудования, так и гидролокатора.

К поискам привлекли и водолаза, но и это не дало результатов.

Насколько известно редакции, Райво до сих пор числится в рядах пропавших без вести, и соответствующую информацию также можно найти на странице Департамента полиции и погранохраны, где размещены данные пропавших без вести.