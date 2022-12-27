Вт, 27.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Бросил одежду с документами и исчез: страшная тайна не раскрыта с 2019 года

rus.postimees.ee
Бросил одежду с документами и исчез: страшная тайна не раскрыта с 2019 года
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

В начале 2019 года на тот момент 44-летний Райво ушел из своего дома в городе Тюри и исчез. Его до сих пор не нашли.

Известно, что через несколько дней после исчезновения Райво его одежду вместе с документами нашли на берегу реки Пярну.

Пропавший Райво.
Пропавший Райво. Фото: Erakogu

«Этого человека вечером до темноты искали в окрестностях и на лодке в реке», - сказал руководивший поисками полицейский.

Поиски продолжились и в следующие дни. Райво искали в реке как с помощью спасательного оборудования, так и гидролокатора.

К поискам привлекли и водолаза, но и это не дало результатов.

Насколько известно редакции, Райво до сих пор числится в рядах пропавших без вести, и соответствующую информацию также можно найти на странице Департамента полиции и погранохраны, где размещены данные пропавших без вести.

Пропавший Райво

Ушел из дома в неизвестном направлении. Телефон с собой не взял.

Райво худощавого телосложения, его рост около 180 см.

На Райво были темно-синяя длинная куртка с меховым воротником, черные зимние брюки и темная спортивная шапка.

Ключевые слова
Наверх