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СМИ: Путин, вероятно, посетит бывший эстонский город – Печоры

Арвед Брейдакс
СМИ: Путин, вероятно, посетит бывший эстонский город – Печоры
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Печоры.
Печоры. Фото: Ало Лыхмус

Президент России Владимир Путин совершит свою последнюю поездку в этом году в Псковскую область, и, по слухам, он также посетит Печорский монастырь, где ранее уже бывал.

«Место последней поездки Путина в этом году известно. Это Псков», - сообщили журналисты РИА Новости в своем Telegram-канале во вторник.

Пресс-служба Кремля подтвердила факт визита во вторник днем ​​и уточнила, что президент посетит завод «Титан-Полимер» в Псковской области. Запланирована также встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Издание «Псковская губерния», основываясь на своих источниках, считает вероятным, что реальной целью визита Путина станет Печорский монастырь, хотя в официальной повестке дня это не указано.

Путин уже бывал в Печорском монастыре, в этом году там прошли реставрационные работы.

Возможный визит Путина в Печоры, объясняет, почему в период рождественских праздников российские пограничники резко снизили скорость работы на погранпереходах Шумилкино и Куничина Гора в Псковской области, что привело к очередям автотранспорта в Лухамаа и Койдула.

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