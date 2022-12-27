Президент России Владимир Путин совершит свою последнюю поездку в этом году в Псковскую область, и, по слухам, он также посетит Печорский монастырь, где ранее уже бывал.
СМИ: Путин, вероятно, посетит бывший эстонский город – Печоры
«Место последней поездки Путина в этом году известно. Это Псков», - сообщили журналисты РИА Новости в своем Telegram-канале во вторник.
Пресс-служба Кремля подтвердила факт визита во вторник днем и уточнила, что президент посетит завод «Титан-Полимер» в Псковской области. Запланирована также встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
Издание «Псковская губерния», основываясь на своих источниках, считает вероятным, что реальной целью визита Путина станет Печорский монастырь, хотя в официальной повестке дня это не указано.
Путин уже бывал в Печорском монастыре, в этом году там прошли реставрационные работы.
Возможный визит Путина в Печоры, объясняет, почему в период рождественских праздников российские пограничники резко снизили скорость работы на погранпереходах Шумилкино и Куничина Гора в Псковской области, что привело к очередям автотранспорта в Лухамаа и Койдула.