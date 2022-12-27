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Шведская спортсменка едва не умерла после простой операции

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Шведская спортсменка едва не умерла после простой операции
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Лиса Хорнблад.
Лиса Хорнблад. Фото: DANIEL STILLER

Шведская горнолыжница Лиса Хорнблад, представлявшая свою страну на Олимпиаде в Пхенчхане и двух чемпионатах мира, накануне Рождества пережила настоящий кошмар.

26-летняя шведка была в аэропорту Стокгольма и планировала полететь в Италию на сборы. Двумяы неделями ранее она перенесла операцию на колене и в аэропорту почувствовала в оперированной ноге странную боль.

«Поднялась температура, у меня начался озноб. Я поняла, что что-то идет не так», - позже рассказала лыжница изданию Aftonbladet.

Сейчас, оглядываясь назад, Хорнблад радуется, что ее рейс был отменен. Вместо того, чтобы ехать домой, она отправилась в больницу, где ей диагностировали заражение крови.

Эта болезнь, по данным Университета Тампере, становится смертельной в 80% случаев – если пациент не получает лечения. При этом даже при получении лечения пациенты в 15% случаев умирают.

По словам Лисы Хорнблад, бактерия, спровоцировавшая заражение крови, попала в организм в ходе последней операции. Теперь девушка должна как минимум шесть недель принимать антибиотики и неясно, когда она сможет вернуться к тренировкам.

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