Шведская спортсменка едва не умерла после простой операции

26-летняя шведка была в аэропорту Стокгольма и планировала полететь в Италию на сборы. Двумяы неделями ранее она перенесла операцию на колене и в аэропорту почувствовала в оперированной ноге странную боль.

«Поднялась температура, у меня начался озноб. Я поняла, что что-то идет не так», - позже рассказала лыжница изданию Aftonbladet.

Сейчас, оглядываясь назад, Хорнблад радуется, что ее рейс был отменен. Вместо того, чтобы ехать домой, она отправилась в больницу, где ей диагностировали заражение крови.

Эта болезнь, по данным Университета Тампере, становится смертельной в 80% случаев – если пациент не получает лечения. При этом даже при получении лечения пациенты в 15% случаев умирают.