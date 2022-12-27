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С завтрашнего дня нa некоторые приграничные водоемы будет разрешено выезжать на автомобиле

rus.postimees.ee
С завтрашнего дня нa некоторые приграничные водоемы будет разрешено выезжать на автомобиле
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C 28 декабря разрешается выходить на лед озер Ляммиярве и Пихква как пешком, так и на внедорожниках.
C 28 декабря разрешается выходить на лед озер Ляммиярве и Пихква как пешком, так и на внедорожниках. Фото: Kristjan Teedema

На приграничных водоемах кое-где уже образовался достаточно прочный ледяной покров, так что у рыбаков есть возможность местами выезжать на лед на автомобиле.

с 28 декабря будет разрешено выходить на лед озер Ляммиярве и Пихква как пешком, так и на внедорожниках.

На лед озер Ванику, Пабра и Крийва пока разрешается лишь пеший выход. Также можно выходить на лед Чудского озера в границах Тартуского и Йыгеваского уезда, но не далее 3 километров от берега. В других местах состояние ледового покрова Чудского озера еще не имеет достаточной прочности, поэтому выходить на лед пешим ходом или на автомобиле пока не представляется возможным.

По-прежнему запрещается выходить на лед озера Паттина как на автомобиле, так и пешком. Следует избегать подхода к устьям рек Выханду и Салусаааре ближе, чем на 200 метров, так как в этих местах ледовый покров еще слишком тонкий. Также не разрешено подходить к истокам реки Нарвы ближе, чем на один километр.

На внедорожниках разрешается выезжать на лед:

  • озера Пихква и Ляммиярве

Пешим ходом разрешается выходить на лед:

  • Чудского озера (только в границах Тартуского и Йыгеваского уезда не далее 3 километров от берега)
  • озера Ванику
  • озера Пабра
  • озера Крийва 

В целях защиты жизни запрещается выходить на лед следующих приграничных водоёмов как пешком, так и на внедорожниках:

  • Нарвское водохранилище
  • озеро Паттина
  • река Нарва

С актуальным состоянием ледового покрова можно ознакомиться на веб-сайте.

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