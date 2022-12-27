Война в Украине: пять сценариев развития конфликта в 2023 году

Перспективы переговоров нельзя назвать воодушевляющими. Для потенциального мирного соглашения необходимо, чтобы основные требования хотя бы одной из сторон поменялись, однако пока нет никаких свидетельств того, что это произошло или произойдет в ближайшее время.

БМП в Донбассе Фото: Getty Images

Когда же закончится война?

Издержки войны, как материальные, так и человеческие, могут расколоть российскую политическую элиту и снизить уровень поддержки войны. Ключ к завершению конфликта находится в России.

Прошлые войны, в которых решающим элементом были просчеты руководства (Вьетнам для США или Афганистан для Советского Союза), заканчивались именно таким образом. Внутренние политические условия в стране, которая просчиталась, менялись, что делало завершение конфликта - на «почетных» или не очень условиях - единственным приемлемым вариантом.

Однако сейчас это может произойти только в том случае, если Запад будет твердо поддерживать Украину несмотря на растущее давление в связи с издержками войны.

К сожалению, это будет длительная политическая, экономическая и военная битва политической воли. И к концу 2023 года она, скорее всего, еще не закончится.

«Другого исхода, кроме поражения России, нет»

Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе