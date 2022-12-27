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СБУ арестовала имущество еще одного российского олигарха. Речь идет о 50 миллионах евро

rus.postimees.ee
СБУ арестовала имущество еще одного российского олигарха. Речь идет о 50 миллионах евро
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Алишер Усманов.
Алишер Усманов. Фото: Sergei Karpukhin

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте «имущества российского олигарха почти на 2 миллиарда гривен» (50,9 миллионов евро), сообщается в телеграм-канале ведомства.

По словам СБУ, они провели следственно-оперативные мероприятия в нескольких украинских морских портах. В результате было обнаружено более 160 тысяч тонн украинской экспортной железной руды, передает Новая Газета.

«Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, Алишера Усманова», - сказано в сообщении СБУ.

По данным СБУ, руду пытались нелегальными судами переправить на территорию России, чтобы там передать на нужды военно-промышленного комплекса. Осуществлению этих планов помешали украинские спецслужбы, которые арестовали сырье.

В мае этого года Украина приняла закон, разрешающий конфискацию имущества физических и юридических лиц, которые своими действиями создали «существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины». 

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