СБУ арестовала имущество еще одного российского олигарха. Речь идет о 50 миллионах евро

По словам СБУ, они провели следственно-оперативные мероприятия в нескольких украинских морских портах. В результате было обнаружено более 160 тысяч тонн украинской экспортной железной руды, передает Новая Газета.

«Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, Алишера Усманова», - сказано в сообщении СБУ.

По данным СБУ, руду пытались нелегальными судами переправить на территорию России, чтобы там передать на нужды военно-промышленного комплекса. Осуществлению этих планов помешали украинские спецслужбы, которые арестовали сырье.