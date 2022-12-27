Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте «имущества российского олигарха почти на 2 миллиарда гривен» (50,9 миллионов евро), сообщается в телеграм-канале ведомства.
СБУ арестовала имущество еще одного российского олигарха. Речь идет о 50 миллионах евро
По словам СБУ, они провели следственно-оперативные мероприятия в нескольких украинских морских портах. В результате было обнаружено более 160 тысяч тонн украинской экспортной железной руды, передает Новая Газета.
«Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, Алишера Усманова», - сказано в сообщении СБУ.
По данным СБУ, руду пытались нелегальными судами переправить на территорию России, чтобы там передать на нужды военно-промышленного комплекса. Осуществлению этих планов помешали украинские спецслужбы, которые арестовали сырье.
В мае этого года Украина приняла закон, разрешающий конфискацию имущества физических и юридических лиц, которые своими действиями создали «существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины».