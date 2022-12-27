Литва собирается прекратить приграничное сотрудничество с Беларусью

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило соответствующий проект постановления правительства и намерено в ближайшее время внести его на утверждение в кабинет министров.

«Это также было бы проявлением политической воли, потому что нынешняя ситуация ненормальна, когда, с одной стороны, действует соглашение о сотрудничестве, а с другой стороны, белорусское правительство заняло конфронтационную позицию как в организации потоков нелегальных мигрантов, так и в непосредственном участии и поддержке российской агрессии. Мы считаем, что наличие такого соглашения становится двусмысленным», - сказал BNS во вторник заместитель министра внутренних дел Арнолдас Абрамавичюс.

Согласно проекту, перестанет действовать соглашение между правительствами Литвы и Беларуси, подписанное в Вильнюсе 1 июня 2006 года, в котором определены направления приграничного сотрудничества.

Согласно этому документу, Литва и Беларусь договорились о сотрудничестве в области инфраструктуры, защиты окружающей среды, эффективного использования энергоресурсов, туризма, отдыха, спорта, культурного наследия, образования, деловой инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу и т.д.

Литва и Беларусь также договорились об обмене информацией и оказании помощи на границе в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Это соглашение также охватывает сотрудничество в еврорегионах.

По данным МВД, в текущей геополитической ситуации реализация соглашения невозможна и не будет возможна в ближайшее время.