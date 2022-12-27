Вчера вечером в Тарту на автобусной остановке произошел инцидент, в ходе которого пострадали минимум четыре человека.
На остановке мужчина напал на людей: минимум четверо пострадавших
На остановке мужчина напал на людей: минимум четверо пострадавших
Как сообщает пресс-служба Лыунаской префектуры, в понедельник, 26 декабря, вечером в полицию поступил вызов на остановку «Сыпрузе» в Тарту, где пьяный человек напал минимум на четырех людей, которые в результате этого пострадали.
Полиция задержала 34-летнего подозреваемого. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ключевые слова