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На остановке мужчина напал на людей: минимум четверо пострадавших

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На остановке мужчина напал на людей: минимум четверо пострадавших
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Люди на остановке в Тарту. Фото иллюстративное.
Люди на остановке в Тарту. Фото иллюстративное. Фото: Sille Annuk

Вчера вечером в Тарту на автобусной остановке произошел инцидент, в ходе которого пострадали минимум четыре человека.

Как сообщает пресс-служба Лыунаской префектуры, в понедельник, 26 декабря, вечером в полицию поступил вызов на остановку «Сыпрузе» в Тарту, где пьяный человек напал минимум на четырех людей, которые в результате этого пострадали.

Полиция задержала 34-летнего подозреваемого. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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