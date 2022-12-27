ГАЛЕРЕЯ ⟩ EKRE хочет увеличить численность сил обороны военного времени до 55 000 человек

Лео Куннас, подполковник, представивший программу и кандидат в министры обороны от EKRE, подчеркнул, что партия считает необходимым строить национальную оборону, обеспечивающую военную победу, а не так называемую эффективную национальную оборону.

Согласно программе национальной обороны EKRE, ключевые районы Эстонии должны быть прикрыты средствами ПВО средней дальности, наземные части обороны должны быть оснащены средствами ПВО ближнего действия, огневые возможности сил обороны с закрытых позиций должны быть удвоены, танковые роты должны быть созданы как для пехотных бригад, так и для защиты побережья Эстонии должны быть полностью развиты возможности траления мин и береговой обороны.

«НАТО также является инструментом и средством реализации нашей политики безопасности. Придется убедить наших союзников в том, что в Эстонии необходимо дислоцировать подразделение противовоздушной обороны дальнего действия, а миссия НАТО по воздушной безопасности в странах Балтии должна стать миссией противовоздушной обороны», - сказал Куннас.

План восстановления военизированного пограничного патрулирования

Для создания боеспособных сил обороны EKRE считает необходимым увеличить число призывников временной воинской службы до 4500 человек и численность сил обороны военного времени не менее чем до 55 000 человек, к которым добавляется резерв численностью 40 000 человек.

EKRE также хочет восстановить военизированную пограничную охрану и начать оснащать боевые части Кайтселийта на том же уровне, что и силы обороны. «Мы хотим дать резервистам личное снаряжение для домашнего хранения, чтобы повысить военную готовность Эстонии», - сказал Куннас.

EKRE считает важным заниматься защитой населения, ведь главным пострадавшим на войне является мирное население. «Считаем необходимым внести в перечень строительеных норм требование, согласно которому убежища должны создаваться при строительстве новых крупных зданий в густонаселенных районах. Также необходимо построить убежища в существующих зданиях», - сказал Куннас.

EKRE считает необходимым увеличить государственные расходы Эстонии на оборону не менее чем до трех процентов ВВП, а расходы на строительство гражданской обороны на широкой основе, включая защиту населения, - не менее чем до 0,5 процента ВВП.