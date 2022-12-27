В Беларуси призерку Олимпиады осудили на 12 лет тюрьмы

Герасимене назначено отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, Опейкину - в колонии усиленного режима. Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания.

Суд также решил удовлетворить гражданские иски ГУ «Белспортобеспечение» и двух общественных объединений - Белорусской федерации современного пятиборья и Белорусской федерации велосипедного спорта.

С обвиняемых солидарно будет взыскан имущественный ущерб. При этом арестованное имущество Герасимени, в том числе деньги в сумме более 48 тысяч долларов на расчетном счете в одном из банков, автомобиль Land Rover Discovery Sport, телефоны, квартиру и машино-место на ул.Филимонова, суд решить оставить под арестом в счет обеспечения исполнения приговора.