Минский городской суд заочно приговорил пловчиху Александру Герасименю и спортивного функционера Александра Опейкина к 12 годам тюремного заключения, сообщает БЕЛТА.
В Беларуси призерку Олимпиады осудили на 12 лет тюрьмы
Герасимене назначено отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, Опейкину - в колонии усиленного режима. Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания.
Суд также решил удовлетворить гражданские иски ГУ «Белспортобеспечение» и двух общественных объединений - Белорусской федерации современного пятиборья и Белорусской федерации велосипедного спорта.
С обвиняемых солидарно будет взыскан имущественный ущерб. При этом арестованное имущество Герасимени, в том числе деньги в сумме более 48 тысяч долларов на расчетном счете в одном из банков, автомобиль Land Rover Discovery Sport, телефоны, квартиру и машино-место на ул.Филимонова, суд решить оставить под арестом в счет обеспечения исполнения приговора.
Как сообщается, Герасименя и Опейкин создали не зарегистрированное на территории Беларуси объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности" и с августа 2020 года по 20 мая 2022 года через СМИ и интернет распространяли заведомо ложные сведения и измышления о событиях, происходивших на территории Беларуси, о ходе и результатах избирательной кампании 2020 года.