Полиция депортирует гражданина Молдовы, который долгое время водил в Таллинне такси без разрешения и в итоге попал в аварию.
Попавшего в аварию таксиста-иностранца депортируют из Эстонии
Этот гражданин Молдовы попал в Таллинне в аварию. Так как участники ДТП не смогли договориться относительно виновника, была вызвана полиция. Правоохранители установили, что у гражданина Молдовы, который работал таксистом через приложение, отсутствовало разрешение на краткосрочную работу.
По словам мужчины, он работал таксистом с июня 2022 года. В связи с нарушением условий работы в Эстонии безвизовый режим его пребывания был прекращен досрочно. Ему также необходимо покинуть Эстонию в течение семи дней и запретили въезд в Шенген на три года. Прежде чем покинуть Эстонию, мужчина должен провести шесть дней в полицейском изоляторе.
Также было начато производство по делу о проступке, и по решению ускоренной процедуры мужчина был оштрафован на 75 штрафных единиц, то есть на сумму 300 евро.