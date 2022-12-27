Попавшего в аварию таксиста-иностранца депортируют из Эстонии

Этот гражданин Молдовы попал в Таллинне в аварию. Так как участники ДТП не смогли договориться относительно виновника, была вызвана полиция. Правоохранители установили, что у гражданина Молдовы, который работал таксистом через приложение, отсутствовало разрешение на краткосрочную работу.

По словам мужчины, он работал таксистом с июня 2022 года. В связи с нарушением условий работы в Эстонии безвизовый режим его пребывания был прекращен досрочно. Ему также необходимо покинуть Эстонию в течение семи дней и запретили въезд в Шенген на три года. Прежде чем покинуть Эстонию, мужчина должен провести шесть дней в полицейском изоляторе.