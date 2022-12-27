Марек Страндберг ⟩ Вместо неуместных новогодних салютов ракеты Украине для ударов по оккупантам

К кровавой бойне, которая происходит уже почти на протяжении года, можно привыкнуть, но только поверхностно. Нам этого не понять и у нас нет такого опыта. О бомбардировках Таллинна и Нарвы у нас остались только воспоминания наших близких. В живых осталось, может быть, 50 000 человек, которые помнят эти случаи, а время, как правило, смывает неприятные воспоминания.

У тех, кто менее года назад сбежал сюда от войны, еще свежи воспоминания. Они мало говорят об этом, но говорят, что каждая вспышка света заставляет их вздрагивать, а от сильного грохота к горлу подступает ком. Родители, приехавшие к нам из Украины, рассказывают, что сопровождает громкий шум: глаза детей замирают от страха и наполняются слезами. Яркий фейерверк в небе приносит не радость, а холодный пот и дрожь, которую можно ощутить, только держа ребенка на руках. Одна мать рассказала, как в укрытии на станции метро ее ребенок в возрасте до пяти лет был у нее на руках и держал ее за шею так, что ей было трудно дышать, а на шее потом появились синяки.