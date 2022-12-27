Безусловно, опытный человек на слух может отличить медленно взрывающийся черный порох, используемый в фейерверках, от пронзительно взрывающейся настоящей бомбы. Но для взбудораженных ракетными атаками и бежавших от войны даже звук захлопнувшейся на сквозняке двери становится болезненным, пишет журналист Postimees Марек Страндберг.
Марек Страндберг ⟩ Вместо неуместных новогодних салютов ракеты Украине для ударов по оккупантам
К кровавой бойне, которая происходит уже почти на протяжении года, можно привыкнуть, но только поверхностно. Нам этого не понять и у нас нет такого опыта. О бомбардировках Таллинна и Нарвы у нас остались только воспоминания наших близких. В живых осталось, может быть, 50 000 человек, которые помнят эти случаи, а время, как правило, смывает неприятные воспоминания.
У тех, кто менее года назад сбежал сюда от войны, еще свежи воспоминания. Они мало говорят об этом, но говорят, что каждая вспышка света заставляет их вздрагивать, а от сильного грохота к горлу подступает ком. Родители, приехавшие к нам из Украины, рассказывают, что сопровождает громкий шум: глаза детей замирают от страха и наполняются слезами. Яркий фейерверк в небе приносит не радость, а холодный пот и дрожь, которую можно ощутить, только держа ребенка на руках. Одна мать рассказала, как в укрытии на станции метро ее ребенок в возрасте до пяти лет был у нее на руках и держал ее за шею так, что ей было трудно дышать, а на шее потом появились синяки.
Возможно, что к Новому году на данный момент закуплена различная пиротехника на два-три миллиона евро. В Украине за эту сумму можно было бы сделать приличный фейерверк: например, 20 выстрелов HIMARS или 38 выстрелов Javelin по бронетехнике оккупантов. Правда, если приобретенные сейчас китайские пороховые заряды не запускать в небо и сдать их как опасные отходы, взамен этого само по себе оружие в Украину не отправится. Будем надеяться, что ждать следующего Рождества тоже нет причин, а поддержкой со своей стороны можно помочь раньше дать отпор сеятелям смерти.
Это не фейерверк, если каждый взрыв несет с собой болезненные воспоминания и страх. Это далеко не красиво, и эта боль - настоящая боль. Вы же знаете: 31 декабря взрывы начинают доноситься уже в 23.00, когда в Москве поздравляют с Новым годом. Некоторые хлопки слышны еще раньше, если мир, с которым есть связующие нити, находится от Урала до Камчатки. Те, кто знает, что для украинцев, приехавших сюда из-за войны, каждый такой взрыв - невыразимо больной удар, будут же делать это намеренно.
Мы не знали, что фейерверк может превратиться в такую пыточную вечеринку, но теперь, когда мы знаем, мы можем этого избежать.
А как же продавцы фейерверков, что с ними будет? Это не запрещенная деятельность. Конечно нет, но реальная огневая мощь нужна больше, чем фейерверки. Может быть, вы соберетесь и начнете производить настоящие боеприпасы: патроны, снаряды, ракеты - все то, что требуется для войны, которая ведется и для нашей защиты, и что в будущем может понадобиться нам больше, чем взрывающиеся китайские вспышки в небе.