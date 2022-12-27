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Новогоднее чудо для бездомных и малоимущих: таллиннская церковь ждет пожертвований и помощи добровольцев

Уве Гнадентайх
, журналист
Новогоднее чудо для бездомных и малоимущих: таллиннская церковь ждет пожертвований и помощи добровольцев
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В церкви Олевисте раздают продуктовые наборы для бездомных и малоимущих людей.
В церкви Олевисте раздают продуктовые наборы для бездомных и малоимущих людей. Фото: Tairo Lutter

Oleviste Hoolekanne MTÜ ждет пожертвования и помощи добровольцев для организации традиционного новогоднего мероприятия - концерта-службы для бездомных и малоимущих людей.

Концерт-служба в столичной церкви Олевисте состоится в пятницу, 30 декабря, в 12.00 После службы пришедшим будет предложено в соответствии с возможностями праздничное угощение, а затем в церкви надеются раздать каждому участнику и продуктовый набор.

У всех добровольцев также есть возможность помочь разными способами. Приветствуются пожертвования упакованных продуктов: мучные изделия, консервы, упакованные продукты (нескоропортящиеся), конфеты, печенье, сезонные фрукты и т. д. Пожертвования будут приниматься в церкви до 17.00 29 декабря.

В этом году вещи раздавать не будут, но собирают перчатки, шерстяные носки и теплые куртки в хорошем состоянии, которые также можно принести в церковь Олевисте до 17.00 29 декабря.

Добровольцев ждут помочь в раздаче горячей пищи, кофе и пирожков в день мероприятия. Сбор 30 декабря в 10.00 (до 14.30). Также ждут волонтеров на уборку церкви после богослужения 30 декабря в 15.00. Некоторых помощников также ждут для комплектации подарков 29 декабря в 17.00.

Каждый год долгожданное мероприятие организует благотворительная организация Oleviste Hoolekanne в сотрудничестве с членами прихода церкви Олевисте, многими благотворительными организациями и добрыми людьми.

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