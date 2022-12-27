Во вторник, 27 декабря, около 16.00 на дорогу между Имавере и Вильянди в деревне Яска в волости Пыхья-Сакала упала ель, из-за чего одно направление движения было закрыто почти на полчаса.
Галерея ⟩ Упавшее на дорогу дерево перекрыло движение
Упавшее на дорогу дерево перекрыло движение
Прибывшие на место спасатели из Сууре-Яани распилили дерево и расчистили проезжую часть.
Отправившийся на место фотограф Кенно Соо отметил, что хотя дерево и было выдрано с корнями, сильного ветра замечено не было.
«К счастью, никто не столкнулся с упавшим на дорогу деревом, поскольку встречные водители мигали фарами, чтобы другие участники дорожного движения знали, что впереди опасность», - сказал фотограф.