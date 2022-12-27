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Галерея ⟩ Упавшее на дорогу дерево перекрыло движение

Эгон Валдару
Упавшее на дорогу дерево перекрыло движение
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Во вторник, 27 декабря, около 16.00 на дорогу между Имавере и Вильянди в деревне Яска в волости Пыхья-Сакала упала ель, из-за чего одно направление движения было закрыто почти на полчаса.

Прибывшие на место спасатели из Сууре-Яани распилили дерево и расчистили проезжую часть.

Отправившийся на место фотограф Кенно Соо отметил, что хотя дерево и было выдрано с корнями, сильного ветра замечено не было. 

«К счастью, никто не столкнулся с упавшим на дорогу деревом, поскольку встречные водители мигали фарами, чтобы другие участники дорожного движения знали, что впереди опасность», - сказал фотограф.

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