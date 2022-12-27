По мнению члена Европарламента от Эстонии Рихо Терраса, визит российского диктатора в Псковскую область, вероятно, должен продемонстрировать храбрость Владимира Путина, но в действительности на фоне поступков украинского лидера Владимира Зеленского это выглядит особенно убого.
Большая разница ⟩ Путин едет открывать завод, а Зеленский – в самой горячей точке фронта
«В то время, как президент Украины Владимир Зеленский посещает прифронтовой город Бахмут в Донецкой области, где воюют солдаты, и вместе со своим народом стоит на защите независимости Украины, Путин отправляется на открытие завода, – отметил Террас. – Это явное продолжение состоявшейся в Санкт-Петербурге неформальной встречи глав СНГ, в ходе которой Путин подарил руководителям других стран кольца. Путин продолжает принимать решения о поддержке в первую очередь своего ближнего окружения и сторонников, которые даже не участвовали в военных действиях. В то же время президент Украины Зеленский награждает героев войны медалями и находится вместе со своим народом».
«Поэтому действия российского диктатора – это как картинка из кривого зеркала, которая на фоне поступков президента Украины Владимира Зеленского выглядит особенно бледно и ужасно», – добавил он.
Напомним, что президент России Владимир Путин совершит свою последнюю поездку в этом году в Псковскую область, и, по слухам, он также посетит Печорский монастырь, где ранее уже бывал.
Пресс-служба Кремля подтвердила факт визита во вторник днем и уточнила, что глава государства посетит завод «Титан-Полимер» в Псковской области. Запланирована также встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
Издание «Псковская губерния», основываясь на своих источниках, считает вероятным, что реальной целью визита Путина станет Печорский монастырь, хотя в официальной повестке дня это не указано.