Большая разница ⟩ Путин едет открывать завод, а Зеленский – в самой горячей точке фронта

«В то время, как президент Украины Владимир Зеленский посещает прифронтовой город Бахмут в Донецкой области, где воюют солдаты, и вместе со своим народом стоит на защите независимости Украины, Путин отправляется на открытие завода, – отметил Террас. – Это явное продолжение состоявшейся в Санкт-Петербурге неформальной встречи глав СНГ, в ходе которой Путин подарил руководителям других стран кольца. Путин продолжает принимать решения о поддержке в первую очередь своего ближнего окружения и сторонников, которые даже не участвовали в военных действиях. В то же время президент Украины Зеленский награждает героев войны медалями и находится вместе со своим народом».

«Поэтому действия российского диктатора – это как картинка из кривого зеркала, которая на фоне поступков президента Украины Владимира Зеленского выглядит особенно бледно и ужасно», – добавил он.

Напомним, что президент России Владимир Путин совершит свою последнюю поездку в этом году в Псковскую область, и, по слухам, он также посетит Печорский монастырь, где ранее уже бывал.

Пресс-служба Кремля подтвердила факт визита во вторник днем ​​и уточнила, что глава государства посетит завод «Титан-Полимер» в Псковской области. Запланирована также встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.