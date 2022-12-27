Россия запретит экспорт своей нефти в десятки стран

Запрещается поставка иностранным юридическим и физическим лицам российской нефти и нефтепродуктов, если в их договорах на поставку установлен потолок цен, говорится в подписанном сегодня постановлении.

Согласно документу, изданному Путиным, запрет на продажу вступит в силу с 1 февраля и будет действовать до 1 июля.

Страны G7 договорились, что Россия не должна продавать нефть дороже 60 долларов за баррель.

С 1 февраля будет запрещен экспорт сырой нефти, а дата запрета экспорта нефтепродуктов будет определена позже правительством России.

В указе есть пункт, который позволяет Путину отозвать его в особых случаях.

Putin signed a decree on retaliatory measures to introduce a ceiling on prices for Russian oil



They are prohibited from supplying Russian oil and to foreign legal entities and individuals provided that the contracts for these supplies provide for introduction of a price ceiling. pic.twitter.com/T8SYVNfLB5 — NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2022

В этом месяце страны G7, Евросоюз и Австралия договорились ввести потолок цен на экспорт российской нефти с целью парализовать военную деятельность России в Украине.

Потолок цен должен гарантировать, что Россия не сможет обойти эмбарго и продавать свою нефть третьим странам по высоким ценам.