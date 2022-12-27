Указом президента РФ Владимира Путина будет запрещена продажа российской нефти в страны, которые в ответ на ведение агрессивной войны в Украине ввели потолок цен на нефть из России.
Россия запретит экспорт своей нефти в десятки стран
Запрещается поставка иностранным юридическим и физическим лицам российской нефти и нефтепродуктов, если в их договорах на поставку установлен потолок цен, говорится в подписанном сегодня постановлении.
Согласно документу, изданному Путиным, запрет на продажу вступит в силу с 1 февраля и будет действовать до 1 июля.
Страны G7 договорились, что Россия не должна продавать нефть дороже 60 долларов за баррель.
С 1 февраля будет запрещен экспорт сырой нефти, а дата запрета экспорта нефтепродуктов будет определена позже правительством России.
В указе есть пункт, который позволяет Путину отозвать его в особых случаях.
Putin signed a decree on retaliatory measures to introduce a ceiling on prices for Russian oil— NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2022
They are prohibited from supplying Russian oil and to foreign legal entities and individuals provided that the contracts for these supplies provide for introduction of a price ceiling. pic.twitter.com/T8SYVNfLB5
В этом месяце страны G7, Евросоюз и Австралия договорились ввести потолок цен на экспорт российской нефти с целью парализовать военную деятельность России в Украине.
Потолок цен должен гарантировать, что Россия не сможет обойти эмбарго и продавать свою нефть третьим странам по высоким ценам.
Россия заявила, что потолок цен не повлияет на ее военные действия в Украине и что будут найдены новые покупатели на российскую нефть.