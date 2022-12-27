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Россия запретит экспорт своей нефти в десятки стран

rus.postimees.ee AFP/PM
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Россия запретит экспорт своей нефти в десятки стран
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Фото: Shutterstock

Указом президента РФ Владимира Путина будет запрещена продажа российской нефти в страны, которые в ответ на ведение агрессивной войны в Украине ввели потолок цен на нефть из России.

Запрещается поставка иностранным юридическим и физическим лицам российской нефти и нефтепродуктов, если в их договорах на поставку установлен потолок цен, говорится в подписанном сегодня постановлении.

Согласно документу, изданному Путиным, запрет на продажу вступит в силу с 1 февраля и будет действовать до 1 июля.

Страны G7 договорились, что Россия не должна продавать нефть дороже 60 долларов за баррель.

С 1 февраля будет запрещен экспорт сырой нефти, а дата запрета экспорта нефтепродуктов будет определена позже правительством России.

В указе есть пункт, который позволяет Путину отозвать его в особых случаях.

В этом месяце страны G7, Евросоюз и Австралия договорились ввести потолок цен на экспорт российской нефти с целью парализовать военную деятельность России в Украине.

Потолок цен должен гарантировать, что Россия не сможет обойти эмбарго и продавать свою нефть третьим странам по высоким ценам.

Россия заявила, что потолок цен не повлияет на ее военные действия в Украине и что будут найдены новые покупатели на российскую нефть.

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