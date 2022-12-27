Мешали перевозке войск РФ в сторону Украины: трем белорусам дали 66 лет на троих за диверсию

Как передает правозащитный сайт «Гомельская весна» , Денис Дикун, Дмитрий Равич и Олег Молчанов приговорены к 23, 22 и 21 году тюремного заключения соответственно за поджог релейного шкафа на железной дороге.

«Гомельская весна» пишет, что Дикун, Молчанов и Равич 28 февраля, на пятый день войны, подожгли релейный шкаф на перегоне Жердь-Останковичи на железной дороге, ведущей от Могилева в Мозырь и далее в Украину. В результате светофоры и стрелки на этом участке дороги были на время выведены из строя.