«Назвать тебя нечем, кроме одного слова». Как война в Украине поссорила Пригожина и Герасимова и вскрыла конфликты среди российских силовиков

Но ближе к вечеру 26 декабря Пригожин опроверг версии, согласно которым за записью ролика могут стоять «украинские националисты», и опубликовал в связанных с ним каналах следующее голосовое сообщение: «Специально чтобы ответить на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянки. Вы видели сейчас кого-нибудь из украинских националистов? И я не видел. Наша главная задача и их тоже - идти и брать Бахмут. И я думаю, что взятие Бахмута давно не за горами. А что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, надеюсь, что мы их решим. Будем решать. И заставим решить. Националистов на том нашумевшем видео нет».