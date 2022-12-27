Загадочные смерти миллионеров из РФ: самоубийство или нет?

СМИ писали, что Маганов выпал с шестого этажа, на теле были обнаружены характерные для падения травмы, предсмертной записки при нем не нашли. Равиль Маганов работал в структурах «Лукойла» с 1993 года, в должности первого вице-президента - с 2006 года, в 2020 году стал председателем совета директоров компании «Лукойл».

А в мае 2022 года в Мытищах нашли мертвым бывшего топ-менеджера «Лукойла», миллиардера Александра Субботина. В Следственном комитете РФ сообщили, что причиной стала острая сердечная недостаточность. Российские СМИ писали о том, что 43-летний Субботин умер во время антипохмельного сеанса у шаманов.

Загадочные смерти в «Газпроме»

Несколько загадочных смертей, в том числе причисленных к самоубийствам, произошло среди высших управленцев «Газпрома» и близких к нему структур. В конце января 2022 года, еще до вторжения России в Украину, совершил самоубийство 60-летний топ-менеджер «Газпром инвеста» Леонид Шульман. По данным российских СМИ, окровавленное тело с глубокими резаными ранами лежало на полу в ванной, на ее бортике нашли строительный нож. Полицейские также обнаружили записку, в которой Шульман жаловался на невыносимые боли. Следователи усомнились в подлинности предсмертной записки.

25 февраля замдиректора Единого расчетного центра «Газпрома» (казначейство компании) по корпоративной безопасности Александра Тюлякова нашли повешенным в его квартире в Санкт-Петербурге. Рядом с ним также лежала предсмертная записка. Ее содержание не разглашается.