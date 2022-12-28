ИТОГИ ГОДА ⟩ Мэр Таллинна о том, откуда будут снимать звездочки, неприятных предчувствиях, саботаже школьной реформы и плохой уборке снега

– Предусмотрены ли городом достаточные меры и ресурсы, чтобы переход состоялся и прошел мягко?
– Содержание образования регулируется со стороны министерства, оттуда же выделяется ресурс. Муниципалитеты отвечают не за содержание образования, а за содержание школ.
Безусловно, Таллинн старается помогать учителям. Мы проводим курсы, но, разумеется, это не решит проблемы. Постоянно говорится о том, что не хватает учителей, которые преподают предметы на эстонском, сам эстонский язык. На самом деле, нет даже учителей, которые готовили бы на госязыке учителей, преподающих на эстонском, и учили бы эстонскому языку. Это те самые проблемы, где физических решений просто нет.
А еще нужны методики преподавания на неродном языке, ведь учить нужно не только языку. И что теперь – требовать от местных самоуправлений создавать подобные курсы, находить учителей, которых государство не готовило в течение последних 30 лет в достаточных количествах? Проблемы заложены уже на уровне академического образования.
– Ответов нет, как решить проблему?
– При этом все говорят, что мы «сделаем» переход, а центристы утверждают, что это невозможно. Отсюда и заявления о том, что центристы сознательно тормозят процесс по политическим причинам…
– Вы знаете, что будет через несколько лет, когда все столкнутся с неразрешимыми проблемами? Будет сказано, что на госуровне всё решено, а на местном не справились.