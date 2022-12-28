ИТОГИ ГОДА ⟩ Мэр Таллинна о том, откуда будут снимать звездочки, неприятных предчувствиях, саботаже школьной реформы и плохой уборке снега

– Обо всех этих проблемах мы предупреждали, и не только мы, но и эксперты образовательной сферы, включая вузы, которые готовят учителей.

И я не понимаю, почему мы должны доказывать, что для части детей получать образование на родном языке – это не просто какая-то вольность, а необходимость. И если не хватает учителей, готовых преподавать на эстонском, зачем у этих детей отнимать учителей, готовых учить на русском.

Конечно, эстонский язык нужен. Нужны учителя эстонского и учителя, готовые преподавать на эстонском.

– Таллинн их ищет?

– Это постоянный процесс. Знаете, как на самом деле ищут учителей? Их просто перекупают: переманивают из одной школы в другую. И теперь министерство хочет создать новую систему перекупки, предложив учителям в Ида-Вирумаа зарплаты значительно выше, чем в других регионах. От этого родится больше учителей? Они просто переедут из одних регионов в другие. И не массово. Это не решит проблемы.

Считаю, что русская школа вправе существовать даже в том случае, если бы у нас был стопроцентно покрыт ресурс на эстоноязычное преподавание. Но ресурса нет и в ближайшие годы не будет.

Естественно, в Таллинне никто не саботирует эти процессы. Нам нет смысла их саботировать. Просто речь идет о нехватке учителей даже в нынешних реалиях.