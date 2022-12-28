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Студия Postimees: мэр Таллинна Михаил Кылварт – что сделано для…

12:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: мэр Таллинна Михаил Кылварт – что сделано для…
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Что сделал Таллинн для перевода школ на эстонский, очистки публичного пространства от советских символов и монументов, а также для улучшения работы коммунальных служб в период аномальных снегопадов? В чем власти столицы в минувшем году потерпели провал, а где достигли успеха?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна, вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Подведем итоги года в 12:00!

  • Что можно считать главным успехом и провалом года в Таллинне?
  • К чему готовиться Таллину в контексте очистки публичного пространства от советских монументов?
  • В вопросе перевода школ на эстонский центристы остались в одиночестве. Что сделают власти столицы для того, чтобы переход состоялся?
  • Сколько школ нужно будет перевести на эстонский уже через год?
  • Почему коммунальщики оказались не готовы к аномальным снегопадам? Придется ли товариществам платить за вывоз снега, как за вывоз мусора?
  • Рейтинги центристов в преддверии парламентских выборов подросли, но их по-прежнему надо спасать. Кто и как это будет делать?
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