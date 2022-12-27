Глава МИД Латвии: даже когда Россия покинет территорию Украины, санкции должны остаться в силе

Он подчеркнул, что Латвия вместе с партнерами должна продолжать работу по координации санкций, их эффективному применению и предотвращению их обхода. По словам Ринкевича, Латвия готова и дальше усиливать давление санкций, расширяя и углубляя сферы их действия.

Латвийский министр подчеркнул, что ужесточение санкций против России стало одним из важнейших инструментов ограничения ее способности финансировать и вести войну, а также увеличения политических и экономических издержек ведения войны.

Ринкевич напомнил, что против России введены санкции в сфере энергетики, финансовом секторе, транспортной отрасли, торговле, а также против российской правящей элиты, которая несет ответственность за агрессию против Украины.