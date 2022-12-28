Цена газа в Европе упала до минимума с начала войны

Цена на газ на хабе TTF в Нидерландах, крупнейшем в Европе, в ходе торгов во вторник, 27 декабря опускалась ниже 77 евро за мегаватт-час (820 евро за тысячу кубометров). Этой самый низкий показатель с момента нападения РФ на Украину.

22 февраля, за два дня до начала войны, газ на TTF торговался на уровне 79,9 евро за мегаватт-час. 24 февраля котировки скакнули до 128 евро. Максимальных значений они достигли в конце августа, приблизившись к отметке в 350 евро за мегаватт-час.

Газ подешевел из-за теплой погоды и ветряков

По оценке Федерального агентства по сетям ФРГ (Bundesnetzagentur, BNetzA), снижению цен на газ способствововала теплая погода, установившаяся в конце декабря и снизившая потребление. Также помогли поступление большего количества энергии от ветряных электростанций и снижение экспорта энергии во Францию, написал в Twitter глава агентства Клаус Мюллер.

🇩🇪 speichert seit fünf Tagen wieder #Gas ein. Das milde Wetter damit niedrigere Verbräuche, mehr #Windenergie damit weniger Gasverstromung & geringere Exporte nach Frankreich haben uns geholfen. Gut gefüllte #Gasspeicher bedeuten #Versorgungssicherheit für 2023 (& 23/24). @bnetza pic.twitter.com/atY2Pliwtp — Klaus Müller (@Klaus_Mueller) December 27, 2022