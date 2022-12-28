Рейтинг политических партий за неделю существенно не изменился: занимающая лидирующую позицию Партия реформ по-прежнему сильно опережает расположившуюся на второй строчке Консервативную народную партии (EKRE). Замыкает тройку лидеров Центристская партия.
Рейтинги: к концу года рост популярности Партии реформ сменился спадом
Рейтинги: к концу года рост популярности Партии реформ сменился спадом
Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 32 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 24,6 процента, а Центристскую партию 15,5 процента.
За неделю поддержка Партии реформ упала на 0,8%, число сторонников EKRE снизилось на 0,4%, а показатели Центристской партии не изменились.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (9,8 процента), «Отечество» (7,4 процента) и Социал-демократическая партия (СДПЭ), популярность которой составила 6,7 процента.
Всего коалиционные партии поддерживают 46,1 процента респондентов, а оппозиционные 40,1 процента.
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