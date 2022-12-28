Представим себе, что из этих пяти миллионов [занятых в обрабатывающей промышленности] уволили 30%. Это огромная цифра — такое, конечно, можно представить, но в жизни этого быть не может. Это примерно 1,5 миллиона человек. Из них половина найдут работу или уйдут с рынка [труда], а половина, можно представить, станут безработными. Это огромная цифра, но эти 750 тысяч человек — около 1% всей рабочей силы. Ну, тогда у нас безработица вырастет с 4 до 5%. И что? И ничего.

А что у россиян с расходами? Стали экономить?

Понять, как изменилась жизнь в России, изучая то, как и сколько россияне зарабатывали, пока трудно — зато можно посмотреть, как они тратили. Судить об этом позволяет статистика розничной торговли. С марта 2022 года она в упадке. По итогам октября продажи продуктов были на 4,3% ниже, чем годом ранее, непродовольственных товаров — на 14,3%.

Причем улучшения по сравнению с первыми месяцами полномасштабной войны совсем небольшие: в апреле-мае, когда спад в непродовольственной рознице был самым глубоким, он составлял примерно 17%. По оценке Наталии Орловой, главного экономиста «Альфа-банка», это говорит о затяжном снижении спроса. По ее прогнозу, уровень потребления не восстановится и в 2023 году.

Одна из причин, по мнению Орловой, — эмиграция из России. Люди уезжали из страны и забирали с собой свои сбережения, об этом свидетельствует прирост средств на счетах в зарубежных банках. Их объем к сентябрю вырос в два с лишним раза по сравнению с началом года и превысил 66 миллиардов долларов. Такие данные говорят о том, что потребительский рынок в России сжимается, уверена Орлова.

При этом остающиеся в России стали намного осторожнее в своих тратах. На это обращали внимание и в российском Центробанке. Вот как говорила о поведении потребителей глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце октября:

Сберегательная модель поведения может быть связана с повышенной неопределенностью. Также еще может продолжаться привыкание потребителей к изменившемуся ассортименту.

Важно отметить, что статистика «видит», как меняется количество потребляемых товаров, но не их ассортимент и качество. Однако обрушение импорта повлияло на номенклатуру товаров, а это тоже означает падение уровня жизни, объяснял профессор Чикагского университета Константин Сонин, подводя итоги года войны для российской экономики на недавней конференции «Российские реалии»: «Если человек ел в „Макдоналдсе“, а теперь должен есть в другом месте, это значит, что он теперь делает то, от чего ему стало хуже».

Но ведь курс рубля (почти) весь год был очень хорошим. Что это значит?

Благодаря тому, что экспорт существенно превышал импорт, доллар в середине года стремительно дешевел. Средний курс за июнь составил менее 60 рублей. Однако то, что рубль был таким крепким, не мешало многим импортным товарам дорожать — сказывались проблемы с логистикой из-за санкций.

После весеннего шока, летом 2022-го, денежные объемы импорта постепенно восстанавливались, и как минимум часть этого восстановления связана с тем, что приходится переплачивать за товары, которые попадают в Россию более сложными, чем раньше, альтернативными путями, уверен Олег Ицхоки. К концу 2022-го импорт продолжал расти, а доходы от экспорта сокращались, но они пока все равно выше, то есть денег в экономику приходит больше, чем тратится на импорт.

В 2023 году экспортные доходы вполне могут оказаться значительно ниже. Это может произойти из-за того, что мировые цены на нефть упадут — например, потому что в еврозоне, США или Китае начнется рецессия, пояснил Ицхоки. Еще один вариант — снижение цен на нефть из-за различных санкций и «потолков», которое, по грубой оценке, может составить около 20%. Это большое падение, но не катастрофическое. Однако в ситуации экономического спада на Западе цены могут упасть вдвое.

«Санкции на экспорт энергоносителей очень плохо работают, если в мире на них большой спрос. Если нефть стоит, условно, 150 долларов за баррель, всегда найдется кто-то, кто будет готов купить ее со скидкой 30% в обход санкций, — комментирует Ицхоки. — Совершенно другая ситуация, когда глобальная экономика замедляется. Может быть, в 2023 году эффект от санкций [на российский нефтегазовый экспорт] усилится из-за замедления экономики в мире».

Оба сценария предполагают, что рубль ослабеет — так экономика будет подстраиваться к новым условиям. Импортные товары станут дороже, покупать их станет сложнее.

Ослабления рубля в 2023 году ожидает большинство экономистов. По прогнозу Наталии Орловой из «Альфа-банка», доллар в течение 2023-го будет стоить в районе 70–80 рублей. Александр Исаков из Bloomberg Economics прогнозирует, что к концу 2023-го средний курс составит 76–78 рублей за доллар. Средний прогноз аналитиков, которых в начале декабря опрашивал ЦБ, составляет 70 рублей за доллар.

Если обобщить, что будет с экономикой в 2023 году?

Один из самых пессимистичных прогнозов на 2023-й среди российских экономистов — у Наталии Орловой из «Альфа-банка». По ее оценке, российский ВВП в следующем году сократится значительно сильнее, чем в этом, — на 6,5% вместо 2–3%. Причины все те же — сокращение потребительского спроса, спад инвестиций и снижение экспортного потенциала.

Большинство более оптимистичных прогнозов на 2023-й исходят из того, что с конца 1990-х все кризисы в России происходили более-менее по одному и тому же сценарию, пишет Орлова: спад экономики в течение года и возвращение к росту на следующий. Но у текущего кризиса иная природа.

Вот как ее описывает исследовательница финского института BOFIT Хели Симола: «Вместо резкого падения российскую экономику ждет длительный, болезненный спад».

Совокупное сокращение ВВП за 2022 и 2023 годы составит 7–8%, предполагает Симола. По ее мнению, быстрого восстановления после этого не будет, перспективы российской экономики на год вперед самые мрачные. В то же время люди в России пока не очень сильно ощутили на себе непосредственные последствия санкций. «Тем не менее все россияне будут много лет страдать, — отмечает Симола, — из-за вызванного войной падения жизненных стандартов».