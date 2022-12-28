«На кухне» ⟩ Журналисты Rus.Postimees обсуждают уходящий год: как он изменил эстонскую политику? Кто виноват и что делать?

Анастасия Тидо: Когда я посмотрела календарь событий за уходящий год, то обратила внимание, что, оказывается, в январе и в первой половине февраля нас больше всего волновали возможное возвращение следующей волны вируса и связанные с ним ограничения. И нам это все казалось абсолютно ужасным. Потом наступило 24 февраля, и эта дата, наверное, принесла новое значение слова «ужасно». С одной стороны, мы, к счастью, до сих пор пользуемся преимуществом и счастьем быть не воюющей страной. На нас не летят баллистические ракеты. У нас есть свет, тепло и интернет, хотя это дорого, но это есть. С другой стороны, я думаю, что многие из нас понимают, что это получилось не случайно. Мы видим, что происходит сегодня в Украине. Мы понимаем, что это делает наш восточный, непосредственный сосед и что, по большому счету, нас от того же самого спасло решение, которое было принято в 90-е годы: быстро готовить Эстонию к вступлению в ЕС и в НАТО. Если бы этого не было, вполне возможно, нас ждала бы точно такая же судьба. И мне кажется, это прекрасный пример того, насколько важно, чтобы в какой-то ответственный момент в политике были люди со стратегическим мышлением. Как вам кажется, в феврале 2022 года кто-то из наших политиков проявил это стратегическое мышление? Как вообще люди отреагировали на происходящее?