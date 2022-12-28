Сегодня «На кухне» ⟩ Журналисты Rus.Postimees обсуждают уходящий год. Ищем виноватых, обсуждаем слухи, выносим оценочные суждения

Как партии отреагировали на военное вторжение России в Украину и почему их позиции были такими разными? Кто и зачем вынес на обсуждение вопросы исторической памяти, советских символов и ограничения прав граждан Российской Федерации в Эстонии? Почему Эстония попала в лидеры по инфляции в ЕС и чем объясняется неготовность нашей страны к энергетическому кризису? С какими идеями и обещаниями партии готовятся к весенним выборам?