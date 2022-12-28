В 2022 Эстония столкнулась с невероятным количеством глобальных и локальных кризисов: последствия пандемии и крупнейшая за 70 лет война в Европе, бешеный рост цен и общественные дискуссии об исторической памяти, развал правительства и закрытые перед носом восточных соседей двери. Об этом в студии с ведущей Анастасией Тидо будут дискутировать главный редактор русскоязычных изданий Postimees Сергей Метлев и журналист Postimees на русском языке Павел Соболев.
Сегодня «На кухне» ⟩ Журналисты Rus.Postimees обсуждают уходящий год. Ищем виноватых, обсуждаем слухи, выносим оценочные суждения
Журналисты Rus.Postimees обсуждают уходящий год. Ищем виноватых, обсуждаем слухи, выносим оценочные суждения
Как партии отреагировали на военное вторжение России в Украину и почему их позиции были такими разными? Кто и зачем вынес на обсуждение вопросы исторической памяти, советских символов и ограничения прав граждан Российской Федерации в Эстонии? Почему Эстония попала в лидеры по инфляции в ЕС и чем объясняется неготовность нашей страны к энергетическому кризису? С какими идеями и обещаниями партии готовятся к весенним выборам?
Присоединяйтесь к нам сегодня в 15:00 и смотрите дискуссию в прямом эфире!
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