В 2022 Эстония столкнулась с невероятным количеством глобальных и локальных кризисов: последствия пандемии и крупнейшая за 70 лет война в Европе, бешеный рост цен и общественные дискуссии об исторической памяти, развал правительства и закрытые перед носом восточных соседей двери. Об этом в студии с ведущей Анастасией Тидо будут дискутировать главный редактор русскоязычных изданий Postimees Сергей Метлев и журналист Postimees на русском языке Павел Соболев.
Сегодня «На кухне» ⟩ Журналисты Rus.Postimees обсуждают уходящий год. Ищем виноватых, спекулируем, выносим оценочные суждения
Журналисты Rus.Postimees обсуждают уходящий год. Ищем виноватых, спекулируем, выносим оценочные суждения
Как партии отреагировали на военное вторжение России в Украину и почему их позиции были такими разными? Кто и зачем вынес на обсуждение вопросы исторической памяти, советских символов и ограничения прав граждан Российской Федерации в Эстонии? Почему Эстония попала в лидеры по инфляции в ЕС и чем объясняется неготовность нашей страны к энергетическому кризису? С какими идеями и обещаниями партии готовятся к весенним выборам?
Присоединяйтесь к нам сегодня в 15:00 и смотрите дискуссию в прямом эфире!
Ключевые слова