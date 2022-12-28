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Арендованный автомобиль вернули владельцу с остатками наркотиков и пистолетом под сиденьем

Вейки Ояперв
, журналист
Арендованный автомобиль вернули владельцу с остатками наркотиков и пистолетом под сиденьем
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Под сиденьем водителя оказался предмет, похожий на оружие.
Под сиденьем водителя оказался предмет, похожий на оружие. Фото: Allan Tull

Житель Тарту Аллан Тулль сдал в аренду с 16 до 18 декабря через платформу Autolevi свою двадцатилетнюю BMW, чтобы немного подзаработать.

Однако выходные превратились в сплошной кошмар, ведь арендованную машину не вернули вовремя, у нее сломался двигатель, испорчен салон, на заправке был оставлен неоплаченный счет, и в довершение всего под сиденьем водителя находился похожий на оружие предмет.

Сломанная машина

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