Житель Тарту Аллан Тулль сдал в аренду с 16 до 18 декабря через платформу Autolevi свою двадцатилетнюю BMW, чтобы немного подзаработать.
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Арендованный автомобиль вернули владельцу с остатками наркотиков и пистолетом под сиденьем
Арендованный автомобиль вернули владельцу с остатками наркотиков и пистолетом под сиденьем
Однако выходные превратились в сплошной кошмар, ведь арендованную машину не вернули вовремя, у нее сломался двигатель, испорчен салон, на заправке был оставлен неоплаченный счет, и в довершение всего под сиденьем водителя находился похожий на оружие предмет.
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