Арендованный автомобиль вернули владельцу с остатками наркотиков и пистолетом под сиденьем

Однако выходные превратились в сплошной кошмар, ведь арендованную машину не вернули вовремя, у нее сломался двигатель, испорчен салон, на заправке был оставлен неоплаченный счет, и в довершение всего под сиденьем водителя находился похожий на оружие предмет.