Дончич установил ошеломительный рекорд НБА

23-летний словенец первым в истории лиги набрал 60 очков, сделал 21 подбор и отдал 10 результативных передач в одной игре. До него никому в лиге не удавалось набрать 60 очков, сделать 20 подборов и отдать 10 передач за один матч.

В сезоне-2022/23 Дончич набирает в среднем 32,8 очка, делает 8,3 подбора и отдает 8,7 передачи за матч. Баскетболист является одним из главных претендентов на награду лучшему игроку сезона в НБА.

Напомним, на счету Дончича трипл-дабл: 60 очков, 21 подбор и 10 передач.

23-летний баскетболист установил сразу несколько рекордов:

Первая игра с 60 очками, 20 подборами и 10 передачами за всё время.

Второй трипл-дабл с 60 очками в истории (Джеймс Харден, 60-11-10).

Первая игра с 60 очками и 20 подборами со времён Шакила О'Нила в 2000 году.

Первая игра НБА с 60 очками в этом сезоне.

Рекорд «Маверикс» по количеству набранных очков в одной игре.

Рекорд Дончича за карьеру (очки и подборы).

56,3 игровых очка Дончича — шестой лучший показатель с 1983-1984 гг.