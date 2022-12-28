Что изменится в начислении налогов для пенсионеров в 2023 году?

В 2022 году для всех пенсионеров действовал общий не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 500 евро, эта ставка снижалась вместе с ростом дохода. С января 2023 года для всех людей в возрасте пенсионеров по старости будет действовать освобождение от подоходного налога в размере 704 евро, ставка не будет снижаться если пенсионер решит продолжать работать.

Освобождение от уплаты подоходного налога в размере 704 евро в месяц связано с возрастом человека. Это означает, что изменение касается всех пенсионеров, которым не менее 64 лет и 3 месяцев. Также изменения затронут всех, кто в течение 2023 года достигнет возраста пенсионера по старости. В 2023 году этого возраста достигнут все люди, родившиеся до июня 1959 года (включительно).

2023 года Департамент социального страхования будет автоматически освобождать пенсию от уплаты подоходного налога на сумму до 704 евро. Для этого обращаться и подавать заявлений в департамент не нужно.

Если ранее человек в возрасте пенсионера по старости мог сам принимать решение о том, хочет он или нет воспользоваться не облагаемым подоходным налогом минимумом, то с 2023 года такой возможности больше не будет.

Если пенсия составляет менее 704 евро и у человека есть еще подлежащие к обложению подходным налогом доходы, то он может применять остаток по своему усмотрению, например, к заработной плате или при заполнении налоговой декларации физического лица.

Для тех, кто еще не находится в возрасте пенсионера по старости и не достигнет его в течение 2023 года, будет действовать ступенчатая система налогообложения. Единственная разница в том, что с 1 января не облагаемый подоходным налогом минимум вырастет с 500 до 654 евро.

1 января на 20 евро вырастет базовая часть пенсии почти у всех пенсионеров, кроме получателей льготной пенсии. С нового года размер базовой части составит 275,74 евро.