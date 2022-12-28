Кусочек рая на земле - так можно назвать расположенный в деревне Саагримяэ Выруского уезда живописный хутор.
ФОТО ⟩ Продается хутор по цене двухкомнатной квартиры в Таллинне
Продается хутор по цене двухкомнатной квартиры в Таллинне
Хутор расположен в живописной местности, где поля чередуются с густым лесом. Помимо жилого дома на участке имеются баня, сарай и погреб под навесом. Хутор вместе с земельным участком площадью 1,01 га продается за 99 000 евро.
В бревенчатом доме общей площадью 135 квадратных метров находятся две комнаты, кухня, душевая и туалет. Дом частично отремонтирован, пригоден для жилья и вся мебель в нем при желании останется у нового владельца.
Отапливается дом печками с теплыми стенками и удобными теплыми лежанками. Также имеется воздушно-тепловой насос. На берегу одного из трех прудов расположена реновированная сауна с просторным предбанником.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.
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