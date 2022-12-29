Законы, принятые Украиной для вступления в ЕС, дурно пахнут, а Рогозин допускает, что его обстреляли свои

Временное «развитие» оккупированных территорий

Правительство РФ постановило, что планы социально-экономического развития оккупированных территорий будут разрабатывать сроком всего на один год. Любопытно, что лишь полтора месяца назад российский вице-премьер Марат Хуснулин заявлял, что к концу декабря будут утверждены планы развития «новых субъектов РФ» на три года. Что же такого произошло за эти несколько недель, что так кардинально сократило сроки стратегического планирования Москвы?

Первое, что приходит на ум – это заявления российских чиновников о захвате всего Донбасса до конца года. Осталось несколько дней до новогоднего обращения Путина к россиянам, а сказать ему по-прежнему нечего. Хуже того – ВСУ медленно, но продвигаются в Луганской области, что уже заставляет оккупантов взрывать мосты через Северский Донец. Правда, у зэков из ЧВК «Вагнер» есть тактические успехи под Бахмутом, но какой ценой? В Луганске под госпиталь переоборудуют легкоатлетический манеж. В Донецке больницы также переполнены и военные в приоритете, хотя гражданские тоже каждый день гибнут и получают ранения. «Мы живем и не знаем, что будет завтра. Если наш дом разрушат, мы окажемся на улице» – пишет мне знакомый из Донецка.