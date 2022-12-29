Киев спешно принимает законы, необходимые для вступления в ЕС, а Россия отказывается от долгосрочных планов на оккупированных территориях «братской страны». Украина инициировала процесс изгнания России из Совбеза ООН и организации в целом. Ну и сама война. Такими были главные события минувшей недели в Украине, пишет журналист Сергей Гармаш.
Законы, принятые Украиной для вступления в ЕС, дурно пахнут, а Рогозин допускает, что его обстреляли свои
Евроинтеграция для галочки
В минувшую пятницу МИД Румынии опубликовал заявление, в котором указал на недостатки в процессе подготовки закона Украины о национальных меньшинствах. Казалось бы, не архиважное событие, но! Закон был принят 13 декабря, а уже на следующий день глава украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада одобрила все законы, которые Европейский союз требовал принять перед началом переговоров о членстве Украины в ЕС. В июне вместе со статусом страны-кандидата Украина получила от Еврокомиссии и семь рекомендаций. Они касались подбора судей Конституционного суда, искоренения коррупции и закрепления прав национальных меньшинств. До конца текущего года Комиссия ЕС должна доложить об их выполнении. Формально Киев условие выполнил – принял соответствующие законы, но вот содержание этих законов, как оказалось, устраивает не всех членов ЕС. Более того, они неоднозначно восприняты внутри самой Украины.
Так, Бухарест считает проблемными нормы законопроекта, которые нечетко определяют языковые права нацменьшинств и финансирование представительских объединений. «Вызывает сожаление и то, что закон был принят при отсутствии соответствующих консультаций с представителями румынской общины в Украине, как того требовала румынская сторона», – заявили в МИДе Румынии. Также, там назвали досадным то, что депутаты не провели консультаций с Венецианской комиссией. Дальше еще интереснее: Бухарест квалифицировал то, чем так гордился Стефанчук, «несвоевременным ускорением законодательного процесса» и призвал украинскую власть все-таки «проконсультироваться с Венецианской комиссией и полностью выполнить полученные рекомендации».
То есть, совсем позитивным доклад Еврокомиссии о выполнении Украиной рекомендаций ЕС уже не получится. Вопросы вызывает и еще один закон из этого пакета, принятый тоже 13 декабря. Речь идет об акте, регулирующем порядок отбора кандидатов на должность судей Конституционного суда. В отличие от закона о нацменьшинствах, этот закон президент Зеленский даже успел подписать, причем, в тот же день, когда Венецианская комиссия опубликовала негативные выводы по нему.
Если вкратце, то проблема с этим законом в том, что список кандидатов на судейскую мантию КС определяет Совещательная группа экспертов, состоящая из представителей президента, съезда судей и независимых экспертов от международных партнеров. Рада утвердила количественный состав этой группы из шести человек. Три из них – от власти, а значит международные эксперты не будут иметь большинства. Венецианская комиссия рекомендовала добавить в Совещательную группу седьмого члена, чтобы нивелировать политическое влияние на нее, но Зеленский Венецианскую комиссию не услышал. Кроме того, президенту дается право не назначать судью, которого рекомендовала эта Совещательная группа, а это значит, что ее решения не обязательны.
Юрист и общественный деятель Михаил Жернаков написал в соцсети, что закон утвердили в редакции, «в которой трое из шести – назначенцы политиков и судебной мафии (съезда судей), а решения принимаются простым большинством. Это означает, что судьями КСУ смогут стать только те, кто политиков и судебную мафию устраивает». По его мнению, это приведет к полному контролю власти над любым решением КСУ. «Можно будет все: и провести досрочные выборы, и убить закон об Антикоррупционном суде, и пропихнуть любые изменения в Конституции».
Временное «развитие» оккупированных территорий
Правительство РФ постановило, что планы социально-экономического развития оккупированных территорий будут разрабатывать сроком всего на один год. Любопытно, что лишь полтора месяца назад российский вице-премьер Марат Хуснулин заявлял, что к концу декабря будут утверждены планы развития «новых субъектов РФ» на три года. Что же такого произошло за эти несколько недель, что так кардинально сократило сроки стратегического планирования Москвы?
Первое, что приходит на ум – это заявления российских чиновников о захвате всего Донбасса до конца года. Осталось несколько дней до новогоднего обращения Путина к россиянам, а сказать ему по-прежнему нечего. Хуже того – ВСУ медленно, но продвигаются в Луганской области, что уже заставляет оккупантов взрывать мосты через Северский Донец. Правда, у зэков из ЧВК «Вагнер» есть тактические успехи под Бахмутом, но какой ценой? В Луганске под госпиталь переоборудуют легкоатлетический манеж. В Донецке больницы также переполнены и военные в приоритете, хотя гражданские тоже каждый день гибнут и получают ранения. «Мы живем и не знаем, что будет завтра. Если наш дом разрушат, мы окажемся на улице» – пишет мне знакомый из Донецка.
Несмотря на многочисленные сюжеты по ТВ о восстановлении россиянами домов, «разрушенных ВСУ», людям, оказавшимся на улице, никто не помогает. Если даже просто поделить суммы компенсаций, которые называются «властями» «ДНР»/«ЛНР» в телесюжетах на количество людей, их получивших, то это не больше двух тысяч долларов. На эти деньги можно купить разве что участок земли на кладбище. Но и таких счастливчиков – единицы. Остальным предлагают бесплатный переезд в отдаленные регионы РФ. Кстати, работу местным на том же широко рекламируемом по российскому ТВ восстановлении Мариуполя не дают. Там строят только приезжие россияне. Россия делает все, чтоб как можно быстрее выкачать трудовые ресурсы с оккупированных территорий. Путин на днях подписал специальный указ о выдаче паспортов РФ на оккупированных территориях в течение не более десяти дней.
Не способствует долгосрочному планированию развития оккупированных территорий и история с ранением бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. 21 декабря, как раз в момент празднования потерпевшим дня рождения, ресторан, в котором, проходила «рабочая встреча» (так он это назвал), был обстрелян. Двое убитых, ранен сам Рогозин и так называемый «глава правительства ДНР» Виталий Хоценко. Любопытно, что на празднование не был приглашен «глава республики» Денис Пушилин, а обстрел произошел через десять минут после того, как за «рабочий» стол с выпивкой и закусками уселся Хоценко.
«В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились», – написал Рогозин после происшествия. Обращает на себя внимание то, что он не обвинил в обстреле ВСУ, а заявил: «Следствие определит откуда и кто стрелял». Сам он, получается, допускает, что стрелять могли и свои. Как бы там ни было, но теперь ехать «восстанавливать» Донбасс россияне будут уже с меньшей охотой.
Долой самозванца!
В отличие от Москвы, Киев предпринимает шаги со стратегическими последствиями. 26 декабря МИД страны заявил, что по инициативе Украины состоится комплекс мер, направленный на исключение Российской Федерации из Совбеза ООН, а также в целом из Организации Объединенных Наций.
«Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить его с ООН в целом», – говорится в заявлении. По мнению дипломатов, «действия России дискредитируют и разрушат всю систему ООН». Но основанием для ее исключения из организации называется не это, а то, что после распада СССР Российская Федерация, как вновь образованное государство не проходила международно-правовой процедуры вступления в ООН. В Москве просто решили, что РФ является преемницей СССР, хотя и по российскому законодательству, и по международному праву – это другое государство. Соответственно, «у нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в Организации объединенных наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ – нет, не имеет», – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр назвал мошеннической схему занятия РФ 31 год назад места в Совбезе ООН.
РФ не отвечает ни одному пункту требований ст. 3 Устава ООН, определяющего, какие государства являются «первоначальными членами Организации Объединенных Наций». В свою очередь, 4 статья Устава определяет условия для обретения членства в ООН другими государствами, и эти условия также никогда не были выполнены РФ. В случае, если РФ лишится права вето хотя бы в Совбезе ООН, станут возможными решения о действенной реакции мирового сообщества на агрессию Москвы против Украины. Например, введение миротворческих сил.
Кроме того, сама постановка вопроса на Генеральной Ассамблее ООН об исследовании законности оснований полномочий делегации РФ в ООН и Совете Безопасности приведет к усилению переговорных позиций Украины. Но самое главное – лишение РФ права вето в Совбезе, само наличие которого Дмитрий Медведев сравнил с обладанием ядерным оружием, закрепит результаты будущей победы Украины. По словам того же Кулебы, тема будущего РФ после ее поражения в войне, перестает быть табу для мировой дипломатии. На эту тему пока открыто не говорят лидеры государств и правительств, однако «уровнем ниже люди задают вопрос – какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности?». Понятно, что пока агрессор может заблокировать в ООН любое решение против него, никакого мира и безопасности на планете быть не может.
Конечно, все в Киеве понимают, что процесс изгнания РФ из Совбеза ООН не будет быстрым. Но если раньше это вообще казалось нереальным, то в последнее время эту тему уже открыто поднимают, даже с трибуны самой ООН, влиятельные западные политики. Вероятно, не случайным является и тот факт, что Киев инициирует процесс рассмотрения законности присутствия России в ООН и ее Совбезе после визита Зеленского в США, состоявшегося на прошлой неделе.