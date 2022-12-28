ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как выглядит самая красивая теплица в мире!

Ботанический сад «Космовитраль», построенный на месте бывшей рыночной площади, украшен витражами. После закрытия в 1970-х годах рынок был превращен в огромную теплицу, которая в 1980 году была украшена несколькими колоссальными витражами. В самом ботаническом саду насчитывается более 500 видов растений.

В оранжерее размером с футбольное поле насчитывается в общей сложности 71 витраж. Работы местного художникам Леопольдо Флореса посвящены человеку и его пониманию Вселенной.