ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как выглядит самая красивая теплица в мире!
Ботанический сад «Космовитраль», построенный на месте бывшей рыночной площади, украшен витражами. После закрытия в 1970-х годах рынок был превращен в огромную теплицу, которая в 1980 году была украшена несколькими колоссальными витражами. В самом ботаническом саду насчитывается более 500 видов растений.
В оранжерее размером с футбольное поле насчитывается в общей сложности 71 витраж. Работы местного художникам Леопольдо Флореса посвящены человеку и его пониманию Вселенной.
Центральным элементом коллекции является огромная стеклянная стена под названием «Человек-Солнце». Когда теплицу освещает солнце, пространство застекленного ботанического сада окрашивается в темно-красные и синие тона, что превращает сад в нечто фееричное. Космос да и только!