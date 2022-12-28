Ср, 28.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как выглядит самая красивая теплица в мире!

Kodu.postimees.ee
Смотрите, как выглядит самая красивая теплица в мире!
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

В Толука, пятом по величине городе Мексики, есть уникальный ботанический сад.

Ботанический сад «Космовитраль», построенный на месте бывшей рыночной площади, украшен витражами. После закрытия в 1970-х годах рынок был превращен в огромную теплицу, которая в 1980 году была украшена несколькими колоссальными витражами. В самом ботаническом саду насчитывается более 500 видов растений.

В оранжерее размером с футбольное поле насчитывается в общей сложности 71 витраж. Работы местного художникам Леопольдо Флореса посвящены человеку и его пониманию Вселенной. 

Центральным элементом коллекции является огромная стеклянная стена под названием «Человек-Солнце». Когда теплицу освещает солнце, пространство застекленного ботанического сада окрашивается в темно-красные и синие тона, что превращает сад в нечто фееричное. Космос да и только!

Ключевые слова
Наверх