Почему россияне оказались в состоянии психоза лишь через семь месяцев после начала Путиным войны с Украиной, новая волна мобилизации не изменит способность россиян терпеть, а 2023 год навряд ли отучить граждан РФ от привычки жить в постоянно ухудшающихся условиях. Об этом, анализируя перемены в настроениях россиян в 2022 году, рассказал Rus.Postimees российский социолог, директор независимой от Кремля службы социологии «Левада-центр» Денис Волков.