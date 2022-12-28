Ради Тянака команде M-Sport придется повысить уровень

2022 год выдался для M-Sport сложным. И хотя сезон начался с победы Себастьена Леба на гонке Монте-Карло, больше насладиться вкусом победы команде не удалось. Лучший их гонщик Крейг Брин завершил сезон, находясь на седьмом месте в общем зачете – за Себастьеном Ожье, который завершил сезон на половине.

В наступающем сезоне за команду будет выступать Отть Тянак, также вместе с ним в составе M-Sport полный сезон проведет и француз Пьер-Луи Лубе.

«Контракт с Тянаком, безусловно, повысил настрой команды, - сказал Милленер порталу Motorsport. – Но это также повлекло за собой и новые вызовы. Мы должны повысить свой уровень и быть настолько хороши, насколько это возможно, чтобы Отть смог бы в будущем году отлично выступать. Я не думаю, что мы должны что-то менять глобально, но мы должны быть уверены, что все, что мы делаем, даже небольшие какие-то вещи – правильно и мы подготовлены к этапам».

Бюджет M-Sport не такой большой, как у Hyundai и Toyota и это тоже в свою очередь становится вызовом. Но Милленер верит, что команда по-прежнему сможет достойно конкурировать. Этому способствует и то обстоятельство, что теперь количество тестовых дней снижено с 30 до 21.

«Мы должны продолжить развитие и работать очень четко в тех областях, где хотим развиваться по сравнению с теми, которые, по нашему мнению, не столь существенны. У нас нет бюджета для того, чтобы испытывать каждый вариант. Мы должны просто на физических испытаниях особенно сильно работать, чтобы выяснить, какие элементы будем использовать, а какие – нет», - добавил Милленер.