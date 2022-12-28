Политолог Тоомас Алаталу ⟩ Кремль подогревает взрывоопасный сербско-косовский конфликт

В 2005 году Владимир Путин заявил, что распад СССР был геополитической катастрофой, а затем приступил к, так сказать, собиранию земель: в 2008 – Абхазия и Южная Осетия, в 2014 – Крым и Восточный Донбасс, а в 2003 Россия так и не вывела свои войска из Приднестровья, несмотря на обещания президента Ельцина. Все противники агрессивной политики уже давно должны были понять, что новый кремлевский режим ведет действия на широком фронте во имя восстановления былого величия.

Вот и с Балканами та же история. В 1999 Кремль, конечно, получил по рукам и отступил, но после поражения проевропейских правительств (2000-2012) он снова появился в Сербии. В конфликте Белграда с населенным албанцами Косово, которое объявило о своей независимости, Россия встала на сторону Белграда.

Москва смогла оказать сильное влияние на Брюссельское соглашение, заключенное между Сербией и Косово в 2013 году под эгидой Европейского союза (причем, под руководством представителя Англии Кэтрин Эштон). В соответствии с соглашением первый не признавал (!) независимости второго, при этом проживающие в Северном Косово сербы получили право на численное превосходство своих людей в органах местной власти, судах и полиции.